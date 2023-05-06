Кущенко: формат серий до четырёх побед требует глубины скамейки

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал оптимальным формат серий до четырёх побед в полуфинале турнира. По его словам, в таких затяжных противостояниях могут появляться новые герои.
«Этот формат полуфиналов до четырёх побед абсолютно оптимальный по одной простой причине: вспомните финал прошлого сезона. ЦСКА вел 3-1 — по старому формату это уже чемпионство. Но у ЦСКА очень много ключевых игроков покинуло клуб, а «Зенит» своих игроков вернул. И благодаря этому «Зенит» зацепился – за счет ротации, состава.
Формат до четырёх побед говорит о том, что должна быть глубина скамейки. И в сериях этого сезона мы видели, как появляются новые герои: молодые Руженцев, Вольхин. Всегда есть люди, которые сидят десятыми и одиннадцатыми в ротации, но потом выходят на молодых ногах и со свежими силами — они могут помочь команде, и в этом проявляется сила тренера, которые дают шанс таким джокерам.
Ранее мы играли до трёх побед, потому что был плотный календарь с еврокубками. А сейчас у нас все изменилось, и мы быстро принимаем решения, которые дают нам такую красоту, какую мы наблюдали в обоих полуфиналах», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Обе полуфинальные серии сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ завершились со счётом 4-3: «Локомотив-Кубань» выиграл у ЦСКА, а УНИКС у «Зенита».
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