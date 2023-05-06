Шакил О'Нил назвал топ-10 игроков НБА за всю историю

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил отметил, что составить список из 10 лучших баскетболистов сложно.

«Когда дело доходит до топ-10, у вас есть величайший (Коби Брайант, Леброн Джеймс и Майкл Джордан), самый доминирующий (Уилт Чемберлен и я), лучший стрелок всех времён Стефен Карри. Всего 10 игроков — это тяжело», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

На протяжении карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил набирал в среднем 23,7 очка за игру, 10,9 подбора и 2,5 передачи.

Баскетболист становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000).