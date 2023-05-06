Джей Уильямс: потолок Энтони Дэвиса — на уровне Эмбиида и Йокича, но пол — на уровне Макги

Аналитик ESPN Джей Уильямс прокомментировал плохое выступление центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса во втором матче серии против «Голден Стэйт Уорриорз».

«Он сделал меньшее количество попыток бросков: в первой игре у него их было 19, а во второй лишь 11. Мне сложно вспомнить суперзвезду, у которого такая обширная амплитуда уровня выступлений. Иногда я смотрю на Дэвиса и вижу, что его потолок — на уровне Эмбиида и Йокича, но пол — на уровне Макги. Я никогда не видел такого.

Я не понимаю этого. Именно отсутствие стабильности, агрессии — это то, что заставляет меня волноваться за него. Ты не понимаешь, какого Энтони Дэвиса ты сегодня получишь. От игры к игре он очень разный, уровень его выступлений напоминает кардиограмму», — сказал Уильямс на шоу Get Up.

Материалы по теме Стивен Эй Смит: Энтони Дэвис сыграл как полный мусор

Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми