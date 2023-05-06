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47 очков Букера помогли «Финиксу» сократить отставание в серии с «Денвером»

47 очков Букера помогли «Финиксу» сократить отставание в серии с «Денвером»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, шесть подборов, девять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе 39 очков, девять подборов и восемь ассистов.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 32 очка, шесть подборов и шесть ассистов.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 47, Дюрант - 39, Пэйн - 7, Уоррен - 7, Ландейл - 6, Росс - 5, Шамет - 4, Эйтон - 4, Окоги - 2, Базли, Бийомбо, Крэйг, Ли, Пол, Уэйнрайт
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 30, Портер - 21, Браун - 11, Гордон - 9, Грин - 7, Браун - 2, Колдуэлл-Поуп - 2, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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