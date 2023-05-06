47 очков Букера помогли «Финиксу» сократить отставание в серии с «Денвером»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер. Сегодня на его счету 47 очков, шесть подборов, девять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе 39 очков, девять подборов и восемь ассистов.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 32 очка, шесть подборов и шесть ассистов.
Счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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