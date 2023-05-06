Кевин Дюрант вышел на седьмое место по количеству набранных очков в плей-офф

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.
Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант отметился в этом матче 39-ю очками, которые вывели его на седьмое место в списке рекордсменов по набранным очкам в истории плей-офф.
Полный список рекордсменов:
1. Леброн Джеймс — 7809 очков.
2. Майкл Джордан — 5987 очков.
3. Карим Абдул-Джаббар — 5762 очка.
4. Коби Брайант — 5640 очков.
5. Шакил О`Нил — 5250 очков.
6. Тим Данкан — 5172 очка.
7. Кевин Дюрант — 4793 очка.
8. Карл Малоун — 4761 очко.
9. Джерри Уэст — 4457 очков.
10. Тони Паркер — 4045 очков.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.
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