Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант вышел на седьмое место по количеству набранных очков в плей-офф

Кевин Дюрант вышел на седьмое место по количеству набранных очков в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 47, Дюрант - 39, Пэйн - 7, Уоррен - 7, Ландейл - 6, Росс - 5, Шамет - 4, Эйтон - 4, Окоги - 2, Базли, Бийомбо, Крэйг, Ли, Пол, Уэйнрайт
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 30, Портер - 21, Браун - 11, Гордон - 9, Грин - 7, Браун - 2, Колдуэлл-Поуп - 2, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Звёздный форвард «Санз» Кевин Дюрант отметился в этом матче 39-ю очками, которые вывели его на седьмое место в списке рекордсменов по набранным очкам в истории плей-офф.

Полный список рекордсменов:

1. Леброн Джеймс — 7809 очков.
2. Майкл Джордан — 5987 очков.
3. Карим Абдул-Джаббар — 5762 очка.
4. Коби Брайант — 5640 очков.
5. Шакил О`Нил — 5250 очков.
6. Тим Данкан — 5172 очка.
7. Кевин Дюрант — 4793 очка.
8. Карл Малоун — 4761 очко.
9. Джерри Уэст — 4457 очков.
10. Тони Паркер — 4045 очков.

Материалы по теме
Видео
47 очков Букера помогли «Финиксу» сократить отставание в серии с «Денвером»

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023