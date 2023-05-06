Йокич – 1-й игрок в истории плей-офф с 25+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами за матч

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав в этом матче 30 очков, сделав 17 подборов и 17 передач. Этот результат позволил Йокичу стать первым игроком в истории плей-офф НБА с 25+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами за один матч.

Также серб провёл больше всего времени на площадке среди игроков своей команды — 41:56.

Счёт в серии между «Санз» и «Наггетс» стал 2-1 в пользу последних. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, 8 мая, в Финиксе.