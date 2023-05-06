Суд восстановил иск Оукли к «Мэдисон Сквер Гарден». Владелец «Никс» добавлен как ответчик

Коллегия федерального апелляционного суда отменила решение окружного судьи, принятое в 2021 году, об отклонении иска легенды «Нью-Йорк Никс» Чарльза Оукли против арены «Мэдисон Сквер Гарден».

Напомним, иск был связан с инцидентом 2017 года, когда служба безопасности заставила Оукли покинуть арену. По ходу инцидента легендарный баскетболист вступил в конфликт с секьюрити, а видео этого эпизода разлетелось по Сети. В иске Оукли заявлял о клевете, нападении, избиении и других обвинениях. Однако когда его представили судье Ричарду Салливану, он постановил, что бывший игрок НБА «не выдвинул правдоподобного судебного иска».

Теперь же апелляционный суд не только восстановил иск, но и разрешил Оукли добавить владельца «Никс» Джеймса Долана в жалобу в качестве ответчика, что судья Салливан отклонил ещё в 2021 году.

«В данном случае единственная видеозапись первоначальной встречи Оукли с охранниками не позволяет делать выводы о том, что Оукли была предоставлена ​​разумная возможность покинуть арену и что любая сила, применённая охранниками во время этой встречи, была оправданной», — приводит заявление судейской коллегии CBS Sports.

В первоначальном иске судья Салливан постановил, что «Мэдисон Сквер Гарден» «имел право выгнать Оукли, и что его отказ уйти оправдывает применение охранниками разумной силы для его выдворения».

«Мы очевидно в восторге от этого решения и с нетерпением ждём возможности привлечь «Мэдисон Сквер Гарден» и Долана к ответственности за их действия», — сказал The Athletic адвокат Оукли Дуглас Вигдор.