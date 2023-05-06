Споэльстра оценил вероятность участия Батлера в третьем матче с «Никс»

Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер может принять участие в третьем матче серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс», который пройдёт сегодня вечером.
Как сообщает в социальных сетях обозреватель Sun-Sentinel Ира Виндерман, главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра заявил, что Батлер работал на тренировке команды в пятницу, а также пообещал представить обновлённую информацию по состоянии игрока в субботу.
«Но мы знаем, каковы его намерения», — добавил Споэльстра.
Напомним, Батлер получил травму голеностопного сустава в первом матче полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в шести играх, в среднем набирая 35,5 очка, делая 6,8 подбора и 4,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 58,5, трёхочковых — 42,9.
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