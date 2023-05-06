Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена в плей-офф НБА

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав в этом матче 30 очков, сделав 17 подборов и 17 передач. Этот результат позволил Йокичу сравняться с Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА среди центровых. У обоих теперь по девять.

Примечательно, что ни один другой центровой в истории лиги не имеет больше трёх трипл-даблов в матчах плей-офф.

Счёт в серии между «Санз» и «Наггетс» стал 2-1 в пользу последних. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, 8 мая, в Финиксе.