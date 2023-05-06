Американский телеведущий пожаловался на расизм в НБА по отношению к белым
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Американский теле- и радиоведущий, юморист, автор книг Говард Стерн на личном примере высказался о том, присутствуют ли в НБА элементы расизма по отношению к белокожим.
Напомним, Стерн часто посещает домашние матчи «Нью-Йорк Никс» на «Мэдисон Сквер Гарден».
«Темнокожие игроки не подходят и не здороваются со мной, а идут к Спайку Ли (кинорежиссёр, афроамериканец. — Прим. «Чемпионата»). Я вырос в чёрном районе, понимаете, о чём я? Я имею в виду, что они должны это знать. Но меня игнорируют», — приводит слова Стерна «твиттер» NBA Retweet.
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Говард Стерн родился в еврейской семье, жившей на Лонг-Айленде. В 2006 году журнал Forbes поместил его в десятку «самых популярных знаменитостей», присудив седьмое место.
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