Морман: после того поражения в Казани тяжело играть за третье место

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман прокомментировал победу своей команды в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ со столичным ЦСКА (86:68), который прошёл в Москве.

«Для нас это была серьёзная игра. Мы играли хорошо, делились мячом, и всё такое. После того поражения в Казани тяжело играть за третье место. Думаю, что мы все провели отличный матч, не получили травмы, и для нас просто хорошо победить сегодня, чтобы сохранять мотивацию и закончить этот сезон хорошо», — сказал Морман на пресс-конференции.

Напомним, «Зенит» не смог защитить титул чемпиона Единой лиги ВТБ в текущем сезоне после поражения в полуфинальной серии от казанского УНИКСа (3-4).

Второй матч серии между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт завтра, 7 мая, в Москве.