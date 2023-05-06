Морман: после того поражения в Казани тяжело играть за третье место

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Адриен Морман прокомментировал победу своей команды в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ со столичным ЦСКА (86:68), который прошёл в Москве.
«Для нас это была серьёзная игра. Мы играли хорошо, делились мячом, и всё такое. После того поражения в Казани тяжело играть за третье место. Думаю, что мы все провели отличный матч, не получили травмы, и для нас просто хорошо победить сегодня, чтобы сохранять мотивацию и закончить этот сезон хорошо», — сказал Морман на пресс-конференции.
Напомним, «Зенит» не смог защитить титул чемпиона Единой лиги ВТБ в текущем сезоне после поражения в полуфинальной серии от казанского УНИКСа (3-4).
Второй матч серии между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт завтра, 7 мая, в Москве.
- 6 мая 2023
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
06:45
-
06:29
-
06:13
-
05:35
-
05:22
-
05:05
-
04:49
-
04:05
-
03:20
-
03:03
-
02:51
-
01:21
-
00:21
-
00:08
- 5 мая 2023
-
23:40
-
23:22
-
23:13
-
22:25
-
21:56