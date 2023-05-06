Девин Букер оценил своё выступление после третьего матча с «Денвером»

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал своё выступление после третьего матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (121:114, 1-2).
«До сих пор пытаюсь найти идеальный баланс между своей агрессивностью и вовлечением всех партнёров по команде. Мне нужно сделать так, чтобы и Дюрант старался быть агрессивным во всех владениях», — заявил Букер во время пресс-конференции.
Напомним, самым результативным игроком встречи стал Букер. Сегодня на его счету 47 очков, шесть подборов, девять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе 39 очков, девять подборов и восемь передач.
Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 32 очка, шесть подборов и шесть передач.
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