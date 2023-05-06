Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Девин Букер оценил своё выступление после третьего матча с «Денвером»

Девин Букер оценил своё выступление после третьего матча с «Денвером»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал своё выступление после третьего матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (121:114, 1-2).

«До сих пор пытаюсь найти идеальный баланс между своей агрессивностью и вовлечением всех партнёров по команде. Мне нужно сделать так, чтобы и Дюрант старался быть агрессивным во всех владениях», — заявил Букер во время пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это было ожидаемо». Букер помог «Финиксу» сократить отставание от «Денвера»
«Это было ожидаемо». Букер помог «Финиксу» сократить отставание от «Денвера»

Напомним, самым результативным игроком встречи стал Букер. Сегодня на его счету 47 очков, шесть подборов, девять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе 39 очков, девять подборов и восемь передач.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 32 очка, шесть подборов и шесть передач.

Материалы по теме
Эмбиид пытался, но помощи от Хардена не было. «Бостон» повёл в серии с «Филадельфией»
Эмбиид пытался, но помощи от Хардена не было. «Бостон» повёл в серии с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023