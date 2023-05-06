Главный тренер «Далласа» высказался о будущем Ирвинга

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд выразил надежду, что звёздный разыгрывающий команды Кайри Ирвинг, который по итогам текущего сезона станет неограниченно свободным агентом, останется в клубе.
«Я думаю, он правда счастлив здесь. Я думаю, он хочет быть здесь, но это не гарантирует нам, что он останется. У него как у профессионала есть опция и возможность рассмотреть другие варианты, потому что он свободный агент и я не собираюсь препятствовать ему, поскольку сам был в подобной ситуации в бытность игроком.
Мы сделаем всё, чтобы сохранить его. В конце концов, это будет его решение. Мы посмотрим, как будет, но в конечном итоге мы надеемся, что сделали всё, чтобы ему было комфортно и чтобы он хотел быть Мавериком на протяжении жизни», — приводит слова Кидда The Smoking Cuban.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Маверикс» проиграли 18 из последних 25 матчей в регулярном чемпионате и не попали в плей-офф.
- 6 мая 2023
-
17:41
-
17:25
-
17:16
-
16:43
-
16:17
-
16:11
-
15:51
-
15:10
-
14:50
-
14:41
-
14:27
-
13:33
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:34
-
11:53
-
10:56
-
10:29
-
10:20
-
09:59
-
09:45
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
07:55
-
07:29
-
07:17
-
06:45
-
06:29
-
06:13
-
05:35
-
05:22
-
05:05
-
04:49