Главный тренер «Далласа» высказался о будущем Ирвинга

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд выразил надежду, что звёздный разыгрывающий команды Кайри Ирвинг, который по итогам текущего сезона станет неограниченно свободным агентом, останется в клубе.

«Я думаю, он правда счастлив здесь. Я думаю, он хочет быть здесь, но это не гарантирует нам, что он останется. У него как у профессионала есть опция и возможность рассмотреть другие варианты, потому что он свободный агент и я не собираюсь препятствовать ему, поскольку сам был в подобной ситуации в бытность игроком.

Мы сделаем всё, чтобы сохранить его. В конце концов, это будет его решение. Мы посмотрим, как будет, но в конечном итоге мы надеемся, что сделали всё, чтобы ему было комфортно и чтобы он хотел быть Мавериком на протяжении жизни», — приводит слова Кидда The Smoking Cuban.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Маверикс» проиграли 18 из последних 25 матчей в регулярном чемпионате и не попали в плей-офф.