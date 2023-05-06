«Нет слов». Дюрант эмоционально отреагировал на игру Букера в серии с «Денвером»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал выступление одноклубника Девина Букера в третьем матче полуфинальной серии плей-офф с «Денвер Наггетс» (121:114).
Напомним, Букер набрал 47 очков, совершил шесть подборов и отдал девять результативных передач, став самым результативным игроком встречи.
«Даже и нечего сказать… Нет слов. У Девина потрясающее отношение к игре, и он является лидером этой команды. Он отдаёт все силы в каждом матче, и мы следуем за ним. Он сплачивает нас, и прошедшая игра стала примером», – сказал Дюрант на пресс-конференции.
Четвёртый матч между «Санз» и «Наггетс» состоится в понедельник, 8 мая, начало – в 3:00 мск. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера».
- 6 мая 2023
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