Кущенко: в ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом, но им нужно собраться

Президент Единой лиги ВТБ Алексей Кущенко высказался о борьбе за третье место в чемпионате между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» и, в частности, коснулся проблемы армейцев, лишившихся российского защитника Алексея Шведа.

Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы вместе с семьёй и друзьями, был избит на выходе из заведения пьяной компанией, после чего был доставлен в больницу.

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем [Шведом]. «Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трёхочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться. И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – приводит слова Кущенко издание ТАСС.

Материалы по теме Видео Главный обвиняемый по делу Шведа был задержан в аэропорту, он пытался покинуть страну

Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам