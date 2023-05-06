Йокич – о поражении в третьем матче серии с «Финиксом»: Дюрант и Букер лучшие скореры лиги
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Финикс Санз» (114:121). В частности, Йокич выделил игру двух звёзд «Санз» – Кевина Дюранта и Девина Букера.
«Мы знаем, кто является для нас проблемой, и знаем, кого нам нужно остановить. Но эти игроки талантливы, они создают нам неприятности.
На сегодняшний день Дюрант и Букер – два лучших скорера в лиге. Они могут как самостоятельно создавать момент для броска, так и справляться с усиленной защитой», – сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.
Четвёртый матч между «Санз» и «Наггетс» состоится в понедельник, 8 мая, и начнётся в 3:00 мск. На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу «Денвера».
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