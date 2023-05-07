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28 очков Батлера помогли «Майами» победить «Нью-Йорк»

28 очков Батлера помогли «Майами» победить «Нью-Йорк»
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В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА сезона-2022/2023, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:86.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер, на счету которого 28 очков. Его партнёры по команде Макс Старс и Эдрис Адебайо набрали 19 и 17 очков соответственно. Также Адебайо сделал 12 подборов. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 20. У его одноклубника Джоша Харта 15 очков и 12 подборов.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Майами». Четвёртый матч пройдёт на «Американ-Эйрлайнс Арене» и начнётся в 2:30 по московскому времени 9 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
06 мая 2023, суббота. 22:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 86
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 28, Страс - 19, Адебайо - 17, Лоури - 14, Зеллер - 6, Винсент - 5, Хайсмит - 5, Лав - 4, Робинсон - 4, Мартин - 3, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Харт - 15, Барретт - 14, Куикли - 12, Рэндл - 10, Гримс - 8, Топпин - 5, Робинсон - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Роби, Роуз, Симс, Фурнье, Хартенштайн
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