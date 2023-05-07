28 очков Батлера помогли «Майами» победить «Нью-Йорк»

В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся третий матч в рамках полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА сезона-2022/2023, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:86.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер, на счету которого 28 очков. Его партнёры по команде Макс Старс и Эдрис Адебайо набрали 19 и 17 очков соответственно. Также Адебайо сделал 12 подборов. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 20. У его одноклубника Джоша Харта 15 очков и 12 подборов.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Майами». Четвёртый матч пройдёт на «Американ-Эйрлайнс Арене» и начнётся в 2:30 по московскому времени 9 мая.