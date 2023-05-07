Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:97.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Двукратный MVP лиги разыгрывающий гостей Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.

Счёт в серии в пользу «Лейкерс» — 2-1.

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