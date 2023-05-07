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Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Энтони Дэвиса помог «Лейкерс» выйти вперёд в серии с «Голден Стэйт»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:97.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Двукратный MVP лиги разыгрывающий гостей Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.

Счёт в серии в пользу «Лейкерс» — 2-1.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 21, Расселл - 21, Уокер - 12, Шрёдер - 12, Ривз - 10, Харрисон - 9, Кристи - 6, Хатимура - 5, Браун - 2, Вандербилт - 2, Томпсон - 2, Бамба, Бисли, Габриэль
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Уиггинс - 16, Томпсон - 15, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Дивинченцо - 5, Муди - 5, Пул - 5, Луни - 3, Лэмб - 3, Грин - 2, Грин - 2, Болдуин Мл., Игуодала, Роллинз

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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