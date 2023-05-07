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Бронни Джеймс посетил третий матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Бронни Джеймс посетил третий матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся третий матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:97.

Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, посетил игру своего отца.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал звёздный центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов и три передачи. Хорошую игру в нападении показал также звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, который набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Двукратный MVP лиги разыгрывающий гостей Стефен Карри отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Атакующий защитник Клэй Томпсон набрал 15 очков и сделал семь подборов.

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