Леброн Джеймс отреагировал на поступление своего сына Бронни в Калифорнийский университет

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после поступления своего сына Бронни Джеймса в университет Южной Калифорнии.
«Прежде всего поздравляю своего сына с его новым путешествием и выбором великого университета. Я горжусь им. Это невероятная вещь. Если только это не был кто-то из моих прабабушек или прадедушек, или кто-то задолго до меня, насколько мне известно, это первый из банды Джеймса, кто поступил в колледж.
Очевидно, что его отец не поступал в колледж. Его мама тоже. Моя мама, может быть, немного училась в колледже, может быть, в муниципальном колледже или ещё где-нибудь, но у неё был я, и она не могла проводить много времени на занятиях. Это очень волнительно, это великий момент для нашей семьи», — приводит слова Леброна Джеймса USA Today.
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