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Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по подборам

Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по подборам
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс после сегодняшнего третьего матча полуфинальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97) вышел на пятое место в истории плей-офф НБА по количеству совершённых подборов.

Всего на счету Леброна в плей-офф 2482 подбора. На первом месте по этому показателю располагается легенда «Бостон Селтикс» Билл Расселл, у него 4104 подбора в плей-офф. Также выше Леброна находятся Уилт Чемберлен (3913 подбора), Тим Данкан (2859) и Шакил О'Нил (2508).

Напомним, в третьем матче с «Уорриорз» Джеймс набрал 21 очко и сделал восемь подборов с тем же количеством передач.

Ранее Леброн Джеймс поделился эмоциями после поступления своего сына Бронни Джеймса в университет Южной Калифорнии.

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