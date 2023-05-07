Скончался сын владельца «Кливленд Кавальерс»

Ник Гилберт, сын владельца «Кливленд Кавальерс» Дэна Гилберта, скончался в возрасте 26 лет. Гилберт страдал от нейрофиброматоза, генетического заболевания, которое не поддаётся лечению. Об этом сообщает твиттер Cleveland Scene.
Ник Гилберт наиболее известен тем, что принёс «Кавальерс» удачу в лотерее драфта НБА.
Гилберт представлял «Кавальерс» на лотерее 2011 года, их первой после кошмарного сезона, последовавшего за первым уходом Леброна Джеймса. «Кливленд» вступил в лотерею с двумя выборами. Их собственный выбор, у которого были лучшие шансы попасть в верхний слот, упал до минимально возможной отметки под четвёртым номером. Однако выбор, который они приобрели у «Лос-Анджелес Клипперс», у которых были всего 2,8%-ные шансы попасть под первым номером, в конечном итоге выиграл им лотерею и право выбрать Кайри Ирвинга.
Гилберт снова представлял «Кавальерс» в лотерее 2012 года. Они остановили свой выбор на Дионе Уэйтерсе, которого обменяли в сезоне 2014/2015. Однако, когда в 2013 году Гилберт в третий раз представлял «Кливленд», их выбор Энтони Беннетта в конечном итоге оказался катастрофическим, но он, по крайней мере, послужил значимым активом в сделке, которая принесла им Кевина Лава.
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