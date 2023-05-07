«Не быть Расселом Уэстбруком». Комментатор UFC назвал ключ к победе для Гилберта Бёрнса

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук стал объектом для шуток в преддверии поединка UFC. Перед кардом UFC 288 с участием Гилберта Бёрнса и Белала Мухаммада бывший боец UFC Даниэль Кормье, ныне работающий комментатором, назвал три ключа к победе Бёрнса, один из которых не похож на другие.

«Закрыть дистанцию, провести тейкдауны и не быть Расселом Уэстбруком», — приводит слова Кормье NBC Chicago.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Уэстбрук принял участие в пяти играх, набирая в среднем 23,6 очка, делая 7,6 подбора и 7,4 передачи.

Напомним, «Клипперс» проиграли «Финиксу» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 1-4.

Напомним, Расселл Уэстбрук попал в топ-20 игроков НБА по числу полученных негативных сообщений в «Твиттере» за последние 60 дней, заняв в нём 12-е место.