Стефен Карри пообещал вернуться в серии с «Лейкерс»

Двукратный MVP лиги разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после третьего матча полуфинальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:127; 1-2) пообещал вернуться в серии.

«Я очень уверен в нашей команде, в нашей способности вернуться. Такова природа серии плей-офф, особенно потому, что мы играем по-разному. Мы ответим, мы уверены в своей способности сделать это и именно поэтому играем в эту игру», — приводит слова Карри NBC Sports.

Напомним, в сегодняшнем матче Карри стал самым результативным игроком «Голден Стэйт Уорриорз» и отметился 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

Следующий матч серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт 9 мая (5:00 мск) на площадке «Лейкерс».