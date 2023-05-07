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Энтони Дэвис рассказал, как относится к критике в свой адрес

Энтони Дэвис рассказал, как относится к критике в свой адрес
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Звёздный центровой и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на критику в свой адрес.

«Меня нет в социальных сетях. Мои товарищи по команде не говорят о моей критике, мои близкие не говорят об этом, так что я не слышал об этом. Это безумие.

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Те же броски, что были в первой игре, были и во второй. В первой игре я попал, во второй — промахнулся. Те же броски, что были у меня во второй игре, были и в третьей. И я промахнулся во второй игре, и я промахнулся в третьей. Так что я смотрю на это как на то, что я просто промазал. Я ничего не сделал по-другому», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Напомним, в третьей игре серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:97) Дэвис забросил семь мячей из 10 попыток с игры и 11 из 12 с линии штрафных.

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