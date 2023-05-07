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Лучшие моменты второго матча серии за третье место Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»

Лучшие моменты второго матча серии за третье место Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»
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Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 85:61.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В составе ЦСКА в отсутствие Алексея Шведа отличился американец Каспер Уэйр, набравший 19 очков и сделавший четыре передачи. 14 очков набрал лёгкий форвард Деян Давидовац, 12 очков на свой счёт записал Девонте Кейкок.

В составе санкт-петербургского клуба самым результативным игроком стал Андрей Зубков, на счету которого 17 очков. 14 очков набрал Трент Фрейзер. 10 очков и шесть передач в активе у Томаса Эртеля.

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