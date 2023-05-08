53 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:124.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал атакующий защитник Девин Букер. Сегодня на его счету дабл-дабл: 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе тоже дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов и шесть ассистов.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 53 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 28 очков, пять подборов и семь ассистов.

Счёт в серии ничейный – 2-2.

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