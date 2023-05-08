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53 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс»

53 очка Николы Йокича не помогли «Денверу» одолеть «Финикс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:124.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал атакующий защитник Девин Букер. Сегодня на его счету дабл-дабл: 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе тоже дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов и шесть ассистов.

Сербский центровой гостей Никола Йокич оформил дабл-дабл: 53 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 28 очков, пять подборов и семь ассистов.

Счёт в серии ничейный – 2-2.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
08 мая 2023, понедельник. 03:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 36, Дюрант - 36, Шамет - 19, Ландейл - 8, Росс - 8, Эйтон - 8, Пэйн - 5, Уоррен - 5, Окоги - 4, Базли, Бийомбо, Крэйг, Ли, Пол, Уэйнрайт
Денвер Наггетс: Йокич - 53, Маррей - 28, Гордон - 11, Портер - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Браун - 5, Грин - 5, Браун - 1, Брайант, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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