«Владелец «Санз»? Мне плевать». Мэлоун отреагировал на эпизод с Йокичем и Ишбией

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Финикс Санз» (124:129, 2-2) прокомментировал эпизод с участием центрового Николы Йокича и владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией.
«Николе дали технический фол за этот момент — это безумие. Он собирался взять мяч, а кто-то из болельщиков держал его, словно он участвует в игре. Просто отдай мяч, мужик… Этим фанатом был владелец «Санз»? Мне плевать», — заявил Мэлоун во время пресс-конференции.
Напомним, Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло.
Самым результативным игроком встречи у хозяев стал атакующий защитник Девин Букер. Сегодня на его счету дабл-дабл: 36 очков, шесть подборов и 12 результативных передач. Также отличную игру в нападении показал звёздный форвард Кевин Дюрант. В его активе тоже дабл-дабл: 36 очков, 11 подборов и шесть ассистов.
Никола Йокич оформил дабл-дабл: 53 очка, четыре подбора и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея: 28 очков, пять подборов и семь ассистов.
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