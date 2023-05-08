Никола Йокич прокомментировал эпизод с владельцем «Финикса»

Звёздный центрового, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Финикс Санз» (124:129, 2-2) отреагировал на момент с участием владельца «Финикса» Мэтью Ишбией.
«Сидя в первых рядах, он становится болельщиком, не так ли? Да. Кто бы это ни был, он просто болельщик. Он не может влиять на игру, поступая таким образом», — приводит слова Йокича журналист ESPN Ом Ёнмисук.
Напомним, во время матча Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате момента сербский баскетболист получил техническое замечание.
В нынешнем розыгрыше плей-офф сербский баскетболист принял участие в девяти играх, набирая в среднем 30,8 очка, 13,1 подбора и 9,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, трёхочковых — 47,2.
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