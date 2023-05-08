Мэджик Джонсон — Йокичу: мне нравится, как ты играешь, но я не оценил удар локтем

Член Зала славы, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон раскритиковал центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича за эпизод с владельцем «Финикс Санз» Мэтью Ишбией, произошедший во время четвёртого матча полуфинала плей-офф в Западной конференции.

«Йокич, мне нравится, как ты играешь, но я не оценил удар локтем моего брата по «Спартанс» и владельца «Санз», — написал Джонсон в социальных сетях.

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Примечательно, что Мэтью Ишбия, будучи студентом, представлял университет штата Мичиган, который выступает в студенческой баскетбольной лиге (NCAA) под названием «Спартанс», с 1999 по 2002 год. Мэджик Джонсон — с 1977-го по 1979-й.

Ранее Йокич после встречи отреагировал на момент с участием 43-летнего бизнесмена.