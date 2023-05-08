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«Я виноват». Шакил О'Нил извинился перед Букером после 4-го матча «Финикс» — «Денвер»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил обратился к атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции между «Финиксом» и «Денвер Наггетс».

«Девин Букер, я виноват… Мне следует извиниться перед тобой за то, что критиковал твою игру», — сказал О'Нил в эфире Inside the NBA.

В сегодняшнем матче с «Денвером» Букер отметился отметился 36 набранными очками, а также 12 результативными передачами и шестью подборами. Защитник реализовал 14 бросков из 18 попыток.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в девяти играх, набирая в среднем 36,8 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 61,7, трёхочковых — 51.