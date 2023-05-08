«Я виноват». Шакил О'Нил извинился перед Букером после 4-го матча «Финикс» — «Денвер»
Поделиться
Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил обратился к атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции между «Финиксом» и «Денвер Наггетс».
«Девин Букер, я виноват… Мне следует извиниться перед тобой за то, что критиковал твою игру», — сказал О'Нил в эфире Inside the NBA.
Материалы по теме
В сегодняшнем матче с «Денвером» Букер отметился отметился 36 набранными очками, а также 12 результативными передачами и шестью подборами. Защитник реализовал 14 бросков из 18 попыток.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний баскетболист принял участие в девяти играх, набирая в среднем 36,8 очка, 7,4 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 61,7, трёхочковых — 51.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2023
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47
-
08:31
-
07:10
-
06:56
-
06:41
-
05:29
-
04:57
-
04:05
-
01:36
- 7 мая 2023
-
23:50
-
22:45
-
22:10
-
22:04
-
21:23
-
21:20
-
19:25
-
19:16
-
19:02
-
18:16
-
18:02
-
17:28
-
17:24
-
15:51
-
15:08
-
14:52
-
13:56
-
13:20
-
12:17
-
11:16
-
10:44
-
09:52
-
09:18
Партнерский контент