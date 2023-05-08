Ландри Шамет — после 4-го матча с «Денвером»: я голоден и хочу побеждать

Атакующий защитник «Финикс Санз» Ландри Шамет прокомментировал своё выступление после четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (129:124 ОТ, 2-2).

«Это баскетбол в плей-офф. Я голоден и хочу побеждать», — сказал Шамет в послематчевом интервью.

В сегодняшнем матче 26-летний баскетболист со скамейки запасных набрал 19 очков (6 из 9 с игры, 5 из 8 — трёхочковые) за 30 минут, проведённых на площадке.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Шамет принял участие в восьми играх, набирая в среднем 4,1 очка, 0,8 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,9, трёхочковых — 41,2.

Ранее член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил обратился к атакующему защитнику «Финикса» Девину Букеру.