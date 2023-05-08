Кевин Дюрант и Девин Букер установили рекорд по результативности в НБА

Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер стали первым дуэтом в истории НБА, каждый из которых сумел набрать по меньшей мере 35 очков, пяти подборов и пяти результативных передач в матчах плей-офф, идущих один за другим. Об этом информирует ESPN Stats & Info.

Дюрант в четвёртом матче в рамках полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» набрал 36 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть результативных передач. В третьем матче серии на его счету было 39 очков, девять подборов и восемь результативных передач.

На счету Букера в четвёртом матче серии с «Денвером» 36 очков, шесть подборов и 12 передач. В третьем матче у него следующие показатели: 47 очков, шесть подборов и девять результативных передач.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: