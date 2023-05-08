Телеведущий Эрни Джонсон подколол Мэтью Ишбию за эпизод с Йокичем

Известный телеведущий Эрни Джонсон высмеял падение владельца «Финикс Санз» Мэтью Ишбии во время одного из эпизодов четвёртого матча полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.
«Мэтт Ишбия, просто не держи мяч в руках. Йокич, не позволяй ему симулировать», — сказал Джонсон в эфире программы Inside the NBA.
Напомним, во время матча Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате момента сербский баскетболист получил техническое замечание.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Йокич принял участие в девяти играх, набирая в среднем 30,8 очка, 13,1 подбора и 9,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, трёхочковых — 47,2.
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