Монти Уильямс высказался о Йокиче после того, как тот толкнул владельца «Финикса»

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс высказался о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче после четвёртого матча серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции между их командами (129:124, 2-2 в серии).

Во время игры Йокич пытался забрать мяч у владельца «Финикса» Мэтью Ишбии и толкнул его. Ишбия не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате сербский баскетболист получил технический фол.

«Он набрал 53 очка, но если посмотреть на матч, то всё было непросто. Он двукратный MVP. Это тот игрок, который может забивать всеми мыслимыми способами», — приводит слова Уильямса у себя в социальных сетях журналист Тим Макмахон.

Напомним, Йокич в четвёртом матче с «Финиксом» набрал 53 очка, четыре подбора и 11 результативных передач.

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