Дюрант повторил достижение Леброна, Джордана, Брайанта и Абдул-Джаббара в плей-офф НБА
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант повторил статистическое достижение, которое прежде удавалось лишь четырём игрокам Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент в активе Дюранта 75 матчей с 30+ очками в плей-офф НБА.
Это столько же, как у Карима Абдул-Джаббара. У Коби Брайанта таких матчей 88. У Майкла Джордана 109, а лидирует по этому показателю Леброн Джеймс — в его активе встреч в плей-офф с 30+ очками сейчас 118.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
Ранее сообщалось, что Дюрант вместе с Девином Букером стали первым дуэтом в истории НБА, каждый из которых сумел набрать по меньшей мере 35 очков, пять подборов и пять результативных передач в матчах плей-офф, идущих один за другим.
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