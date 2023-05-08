Кевин Дюрант отреагировал на 53 очка Йокича в матче с «Финиксом»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче после четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции между их командами (129:124, 2-2 в серии). Йокич в этой встрече набрал 53 очка, четыре подбора и 11 результативных передач.
«Кажется, что все эти броски были такими лёгкими. Он играет в таком темпе, что с этим просто ничего не поделаешь. Он действует очень здорово и может бросать как угодно. Этот парень крайне неординарный. Иногда думаешь: «О да, это будет точно промах», но мяч опять летит прямо в цель.
Он невероятный и здорово взаимодействует вместе с Джамалом Марреем. Но мы сами играли очень усердно и компенсировали это», — сказал Дюрант на пресс-конференции.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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