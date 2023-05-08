Президент ЦСКА Ватутин привёл свежую информацию об Алексее Шведе после нападения в Москве

Состояние здоровья звёздного разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа постепенно улучшается. Об этом рассказал президент красно-синих Андрей Ватутин. Напомним, на Шведа напала группа лиц в центре Москвы. В результате у него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.
«Алексей Швед по-прежнему ещё находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь – это покой и время.
Пока всё идёт нормально, ему разрешено общаться с семьёй. Что касается примерных сроков выписки, то всё более точно станет известно после праздников, после 9 мая», — приводит слова Ватутина «РИА Новости Спорт».
Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам:
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