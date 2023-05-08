Баркли назвал одно из условий победы «Лейкерс» в серии плей-офф НБА с «Уорриорз»
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мыслями об игре одного из лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Этони Дэвиса. По мнению Баркли, в случае если Дэвис будет действовать хорошо, «озёрники» смогут победить клуб «Голден Стэйт Уорриорз», с которым сейчас играют в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции. Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Лос-Анджелеса».
«Если Дэвис будет хорошо играть, «Лейкерс» выиграют, но завтра ему, скорее, предстоит ещё одна неудачная игра. Ему не хватает стабильности», — сказал Баркли в эфире передачи на TNT.
Четвёртый матч серии между «Лейкерс» и «Уоррирз» состоится 9 мая в Лос-Анджелесе. Встреча начнётся в 5:00 мск.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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