Баркли назвал одно из условий победы «Лейкерс» в серии плей-офф НБА с «Уорриорз»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мыслями об игре одного из лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Этони Дэвиса. По мнению Баркли, в случае если Дэвис будет действовать хорошо, «озёрники» смогут победить клуб «Голден Стэйт Уорриорз», с которым сейчас играют в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции. Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Лос-Анджелеса».

«Если Дэвис будет хорошо играть, «Лейкерс» выиграют, но завтра ему, скорее, предстоит ещё одна неудачная игра. Ему не хватает стабильности», — сказал Баркли в эфире передачи на TNT.

Четвёртый матч серии между «Лейкерс» и «Уоррирз» состоится 9 мая в Лос-Анджелесе. Встреча начнётся в 5:00 мск.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: