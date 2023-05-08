НБА объявила составы символических сборных лучших новичков сезона

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Национальная баскетбольная ассоциация объявила составы первой и второй символических сборных лучших новичков лиги в регулярном сезоне-2022/2023.

В первую символическую сборную вошли защитник «Оклахомы» Джейлен Уильямс, форвард «Индианы» Беннедикт Матурин, форвард «Сакраменто» Киган Мюррей, форвард «Орландо» Паоло Банкеро, центровой «Юты» Уокер Кесслер.

Состав второй символической сборной выглядит следующим образом: защитник «Детройта» Джейден Айви, форварды «Хьюстона» Джабари Смит и Тари Исон, форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан, центровой «Детройта» Джейлен Дюрен.

Напомним, ранее самым ценным игроком НБА в сезоне-2022/2023 стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в четырёх играх, в среднем набирая 18,8 очка, делая 9,3 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 10.