Дрэймонд Грин: Карри сказал мне: «Йоу, я пытаюсь понять Леброна»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о результативности своего одноклубника Стефена Карри в третьем матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:127).
«Стеф сказал мне: «Йоу, я пытаюсь понять Леброна». После того, как он не попадал почти всю первую половину, в конце концов он попал. И знаете, он попадал очень, очень много, в том числе несколько очень сложных бросков», — приводит слова Грина твиттер NBA Retweet.
Напомним, в третьем матче серии с «Лейкерс» (97:127) Карри стал самым результативным игроком «Голден Стэйт Уорриорз», отметившись 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.
Следующий матч серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт 9 мая (5:00 мск) на площадке «Лейкерс».
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