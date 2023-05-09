Стефен Карри рассказал об уверенности в том, что «Уорриорз» справятся с давлением плей-офф

Двукратный MVP лиги, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал об уверенности в том, что команда сможет справиться с давлением плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Было много разговоров о «Мемфисе», когда мы брали первое чемпионство, затем о «Хьюстоне» в 2017-м и в 2018-м по разным причинам. Потом снова были «Гриззлиз», а затем четыре матча в Бостоне в прошлом году.
Есть много вещей, которые можно использовать в качестве опыта тех случаев, когда мы играли в гостях, но всё равно добивались своего. Сейчас у нас очень похожая ситуация, но она нуждается в чём-то новом от этой команды. И я рад появлению такой возможности», – приводит слова Карри твиттер Warriors on NBCS.
Напомним, после трёх матчей «Уорриорз» уступают «Лейкерс» в серии со счётом 1-2.
- 9 мая 2023
-
00:55
-
00:00
- 8 мая 2023
-
22:36
-
21:50
-
20:58
-
20:23
-
19:37
-
18:38
-
18:30
-
18:06
-
17:45
-
17:40
-
17:28
-
17:10
-
17:00
-
15:54
-
15:42
-
15:21
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
12:52
-
12:44
-
12:02
-
11:41
-
10:18
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:47