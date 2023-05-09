Стефен Карри рассказал об уверенности в том, что «Уорриорз» справятся с давлением плей-офф

Двукратный MVP лиги, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал об уверенности в том, что команда сможет справиться с давлением плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Было много разговоров о «Мемфисе», когда мы брали первое чемпионство, затем о «Хьюстоне» в 2017-м и в 2018-м по разным причинам. Потом снова были «Гриззлиз», а затем четыре матча в Бостоне в прошлом году.

Есть много вещей, которые можно использовать в качестве опыта тех случаев, когда мы играли в гостях, но всё равно добивались своего. Сейчас у нас очень похожая ситуация, но она нуждается в чём-то новом от этой команды. И я рад появлению такой возможности», – приводит слова Карри твиттер Warriors on NBCS.

Напомним, после трёх матчей «Уорриорз» уступают «Лейкерс» в серии со счётом 1-2.