Никола Йокич оштрафован на $ 25 тыс. за толчок владельца «Финикса»
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Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич был оштрафован на $ 25 тысяч по итогам четвёртого матча своей команды в полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Финикс Санз» (124:129, 2-2) за толчок владельца «Финикса» Мэтью Ишбии. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, во второй четверти Йокич пытался забрать мяч у Ишбии и толкнул его. Владелец «Финикса» не смог устоять на ногах и упал на кресло. В результате момента сербский баскетболист получил техническое замечание.
Позднее владелец «Финикса» написал в своих социальных сетях, что не считает нужным кого-либо штрафовать по итогам этой ситуации.
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Следующий матч серии между «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» пройдёт в ночь на 9 мая, начало — в 05:00.
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