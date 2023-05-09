27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии

В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, шесть подборов и 10 передач. Его партнёры по команде Бэм Адебайо и Макс Струс набрали 23 и 16 очков соответственно. Также Адебайо сделал 13 подборов. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 32. У его одноклубника Ар Джей Барретта 24 очка, четыре подбора и три ассиста.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Майами». Пятый матч пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнётся в 2:30 по московскому времени 11 мая.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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