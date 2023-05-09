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27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии

27 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии
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В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал лёгкий форвард хозяев Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, шесть подборов и 10 передач. Его партнёры по команде Бэм Адебайо и Макс Струс набрали 23 и 16 очков соответственно. Также Адебайо сделал 13 подборов. У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 32. У его одноклубника Ар Джей Барретта 24 очка, четыре подбора и три ассиста.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Майами». Пятый матч пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и начнётся в 2:30 по московскому времени 11 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Страс - 16, Лоури - 15, Мартин - 10, Лав - 8, Винсент - 3, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Барретт - 24, Рэндл - 20, Гримс - 9, Робинсон - 6, Топпин - 4, Харт - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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