Джимми Батлер эффектно заблокировал попытку данка от Квентина Гримса

В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Под конец первой половины защитник «Нью-Йорка» Квентин Гримс попытался исполнить мощный данк. Форвард «Майами» Джимми Батлер эффектно заблокировал бросок.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Батлер закончил матч с 27 очками, шестью подборами, 10 результативными передачами, а также двумя блок-шотами и двумя перехватами. За неполные 42 минуты на площадке Гримс отметился лишь девятью очками, пятью подборами и двумя перехватами.

«Майами» ведёт в серии со счётом 3-1. Если «Хит» пройдут в финал Восточной конференции, то встретятся там либо с «Бостон Селтикс», либо с «Филадельфией Сиксерс».