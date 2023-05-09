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Джимми Батлер эффектно заблокировал попытку данка от Квентина Гримса

Джимми Батлер эффектно заблокировал попытку данка от Квентина Гримса
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В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Страс - 16, Лоури - 15, Мартин - 10, Лав - 8, Винсент - 3, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Барретт - 24, Рэндл - 20, Гримс - 9, Робинсон - 6, Топпин - 4, Харт - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Под конец первой половины защитник «Нью-Йорка» Квентин Гримс попытался исполнить мощный данк. Форвард «Майами» Джимми Батлер эффектно заблокировал бросок.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Батлер закончил матч с 27 очками, шестью подборами, 10 результативными передачами, а также двумя блок-шотами и двумя перехватами. За неполные 42 минуты на площадке Гримс отметился лишь девятью очками, пятью подборами и двумя перехватами.

«Майами» ведёт в серии со счётом 3-1. Если «Хит» пройдут в финал Восточной конференции, то встретятся там либо с «Бостон Селтикс», либо с «Филадельфией Сиксерс».

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