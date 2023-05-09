Кевин Лав через всю площадку отдал ассист на Джимми Батлера

В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Во второй половине первой четверти тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав сразу после пропущенного трёхочкового от разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона забросил мяч на форварда Джимми Батлера, убегавшего в отрыв на другой стороне площадки. Батлер набрал быстрые два очка, исполнив лёгкий данк двумя руками.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лав начинал сезон в составе «Кливленд Кавальерс». «Кливленд» выкупил его контракт, после чего Кевин присоединился на правах свободного агента к команде из Флориды.