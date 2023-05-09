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Кевин Лав через всю площадку отдал ассист на Джимми Батлера

Кевин Лав через всю площадку отдал ассист на Джимми Батлера
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В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Страс - 16, Лоури - 15, Мартин - 10, Лав - 8, Винсент - 3, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Барретт - 24, Рэндл - 20, Гримс - 9, Робинсон - 6, Топпин - 4, Харт - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Во второй половине первой четверти тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав сразу после пропущенного трёхочкового от разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона забросил мяч на форварда Джимми Батлера, убегавшего в отрыв на другой стороне площадки. Батлер набрал быстрые два очка, исполнив лёгкий данк двумя руками.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лав начинал сезон в составе «Кливленд Кавальерс». «Кливленд» выкупил его контракт, после чего Кевин присоединился на правах свободного агента к команде из Флориды.

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