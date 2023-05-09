Стефен Карри стал первым игроком, забросившим 4000 трёхочковых в карьере

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости счёт 73:61 в пользу гостей.

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно забросил два трёхочковых в матче, тем самым став первым игроком в истории лиги, забросившим 4000 трёхочковых в карьере, включая регулярный сезон и плей-офф. В регулярных сезонах Карри уже совершил 3390 дальних бросков, а в плей-офф — 610.

Список рекордсменов по общему количеству трёхочковых:

1. Стефен Карри — 4000;

2. Рэй Аллен — 3358;

3. Джеймс Харден — 3152;

4. Реджи Миллер — 2880;

5. Клэй Томпсон — 2707.