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Джимми Батлер повторил достижение Дуэйна Уэйда

Джимми Батлер повторил достижение Дуэйна Уэйда
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В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 23, Страс - 16, Лоури - 15, Мартин - 10, Лав - 8, Винсент - 3, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Хайсмит - 2, Йович, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Барретт - 24, Рэндл - 20, Гримс - 9, Робинсон - 6, Топпин - 4, Харт - 4, Хартенштайн - 2, Джеффрис, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Форвард «Майами» Джимми Батлер закончил матч со следующей статистикой: 27 очков, шесть подборов, 10 результативных передач, два блок-шота и два перехвата. Тем самым Батлер повторил достижение легендарного атакующего защитника «Хит» Дуэйна Уэйда по количеству игр с 25+ очками и 10+ ассистами в плей-офф в истории франшизы.

Список рекордсменов по количеству игр в плей-офф с 25+ очками и 10+ передачами в истории «Майами»:

1. Дуэйн Уэйд — 5 игр;
2. Джимми Батлер — 5 игр;
3. Леброн Джеймс — 4 игры.

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