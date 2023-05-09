Джимми Батлер повторил достижение Дуэйна Уэйда

В Майами (США) на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:101.

Форвард «Майами» Джимми Батлер закончил матч со следующей статистикой: 27 очков, шесть подборов, 10 результативных передач, два блок-шота и два перехвата. Тем самым Батлер повторил достижение легендарного атакующего защитника «Хит» Дуэйна Уэйда по количеству игр с 25+ очками и 10+ ассистами в плей-офф в истории франшизы.

Список рекордсменов по количеству игр в плей-офф с 25+ очками и 10+ передачами в истории «Майами»:

1. Дуэйн Уэйд — 5 игр;

2. Джимми Батлер — 5 игр;

3. Леброн Джеймс — 4 игры.