«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Карри

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

Звёздный разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. Почти трипл-дабл набрал форвард Дрэймонд Грин: восемь очков, 10 подборов и семь результативных передач.

Хорошую игру провёл четырёхкратный чемпион НБА форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету сегодня 27 очков, девять подборов и шесть ассистов. Также хорошую игру провёл центровой Энтони Дэвис. В его активе 23 очка и 15 подборов. Лонни Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти.

«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3-1.

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