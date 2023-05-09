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«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Карри

«Лейкерс» удвоили преимущество в серии с «Голден Стэйт», несмотря на трипл-дабл Карри
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:101.

Звёздный разыгрывающий гостей Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. Почти трипл-дабл набрал форвард Дрэймонд Грин: восемь очков, 10 подборов и семь результативных передач.

Хорошую игру провёл четырёхкратный чемпион НБА форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету сегодня 27 очков, девять подборов и шесть ассистов. Также хорошую игру провёл центровой Энтони Дэвис. В его активе 23 очка и 15 подборов. Лонни Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти.

«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3-1.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 23, Ривз - 21, Уокер - 15, Шрёдер - 10, Расселл - 4, Вандербилт - 2, Хатимура - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 17, Пэйтон II - 15, Дивинченцо - 10, Томпсон - 9, Грин - 8, Муди - 7, Луни - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пул, Роллинз
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