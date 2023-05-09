Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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9 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча.
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 109:101, счёт в серии 3-1.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 104:101, счёт в серии 3-1.
В центральной встрече дня звёздный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, 10 подборов и 14 результативных передач. Почти трипл-дабл набрал форвард Дрэймонд Грин: 8 очков, 10 подборов и 7 результативных передач.
Хорошую игру провёл четырёхкратный чемпион НБА форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету сегодня 27 очков, 9 подборов и 6 ассистов. Также хорошую игру провёл центровой Энтони Дэвис. В его активе 23 очка и 15 подборов. Лонни Уокер набрал 15 очков в четвёртой четверти.
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